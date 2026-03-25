Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann bedroht

Meiningen (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am frühen Dienstagabend einen Mann mit einem Messer in der Hand vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Leipziger Straße in Meiningen. Er bedrohte einen an ihm vorbeilaufenden 27-Jährigen und begab sich anschließend in eine Wohnung des Hauses. Dank der Personenbeschreibung konnte der Täter identifiziert und in einer Wohnung lokalisiert werden. Die Polizisten drangen in die Räumlichkeiten ein und sicherten den stark alkoholisierten Mann. Er blieb unverletzt und wurde in Gewahrsam genommen. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung das vermutliche Tatmittel und stellten es sicher. Den Täter erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung.

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