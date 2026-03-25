LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen
Kloster Veilsdorf (ots)
Ein 62-jähriger Autofahrer wollte Dienstagnachmittag von der Bahnhofstraße in Kloster Veilsdorf nach links in den Schwarzen Weg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro entstand. Um das Auto des 46-Jährigen kümmerte sich der Abschleppdienst. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht.
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