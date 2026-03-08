PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gartenhütte

POL-HX: Gartenhütte
  • Bild-Infos
  • Download

Höxter (ots)

Am 08.03.26, gegen 09:30 Uhr, wurde der Polizei der Brand einer Gartenhütte im Ortskern von Höxter-Stahle gemeldet. Das Gartenhäuschen brannte komplett ab. Durch das Feuer wurde ebenfalls das Nachbargebäude in Brand gesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 6-stelligen Betrag geschätzt.(MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 09:43

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Höxter (ots) - Am Freitagnachmittag (6. März 2026, 15:30 -18:00 Uhr) ist es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 37-jähriger Fahrzeugführerin aus Höxter hatte den schwarzen PKW Audi A6 auf dem Parkplatz eines Zahnarztes an der Corbiestraße 25 abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Eine Zeugin gab an, dass die Schäden vermutlich ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:41

    POL-HX: Sachbeschädigung auf dem Friedhof

    Nieheim (ots) - Am späten Samstagvormittag (7. März 2026, 11:00 Uhr) wurde gemeldet, dass es auf dem Friedhof in Nieheim (Steinheimer Straße) zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Mehrere Beisetzungsstätten wurden angegangen und verwüstet. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (052719620) zu melden. Ein Strafverfahren wegen Störung der ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:40

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Höxter (ots) - Am Samstagnachmittag (7. März 2026, 15:30 Uhr) ist es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Ovenhausen hatte seinen roten PKW Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brenkhäuser Straße 14 abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Gegen 15:30 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie ein älterer Mann mit seinem grauen VW Polo mit HX Kennzeichen beim Ausparken den roten Renault an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren