POL-HX: Gartenhütte
Höxter (ots)
Am 08.03.26, gegen 09:30 Uhr, wurde der Polizei der Brand einer Gartenhütte im Ortskern von Höxter-Stahle gemeldet. Das Gartenhäuschen brannte komplett ab. Durch das Feuer wurde ebenfalls das Nachbargebäude in Brand gesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 6-stelligen Betrag geschätzt.(MS)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell