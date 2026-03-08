POL-HX: Sachbeschädigung auf dem Friedhof
Nieheim (ots)
Am späten Samstagvormittag (7. März 2026, 11:00 Uhr) wurde gemeldet, dass es auf dem Friedhof in Nieheim (Steinheimer Straße) zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Mehrere Beisetzungsstätten wurden angegangen und verwüstet. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (052719620) zu melden. Ein Strafverfahren wegen Störung der Totenruhe wurde eingeleitet. /RS
