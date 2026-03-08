PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots)

Am Samstagnachmittag (7. März 2026, 15:30 Uhr) ist es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Ovenhausen hatte seinen roten PKW Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brenkhäuser Straße 14 abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Gegen 15:30 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie ein älterer Mann mit seinem grauen VW Polo mit HX Kennzeichen beim Ausparken den roten Renault an der rechten Seite getroffen hatte. Anschließend wurde die Örtlichkeit verlassen, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

