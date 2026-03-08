Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots)

Am Samstagnachmittag (7. März 2026, 15:30 Uhr) ist es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Ovenhausen hatte seinen roten PKW Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brenkhäuser Straße 14 abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Gegen 15:30 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie ein älterer Mann mit seinem grauen VW Polo mit HX Kennzeichen beim Ausparken den roten Renault an der rechten Seite getroffen hatte. Anschließend wurde die Örtlichkeit verlassen, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell