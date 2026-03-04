Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radlader steht in Flammen

Warburg (ots)

Ein Radlader ist am Mittwoch, 4. März, bei Warburg in Brand geraten. Der Bagger fuhr gegen 7 Uhr auf der L838 zwischen Warburg und Daseburg, als während der Fahrt ein Feuer im Heckbereich ausbrach. Der 59-jährige Fahrer konnte das Gefährt stoppen und unverletzt aussteigen.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Radlader, konnte aber nicht verhindern, dass er weitgehend ausbrannte. Die Desenbergstraße wurde während des Einsatzes bis zum Abtransport des ausgebrannten Baggers um 8.45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

