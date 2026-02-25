PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Betrüger schlagen zu - Cronenbergerin verliert Bargeld und Schmuck

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (24.02.2026, gegen 09:00 Uhr) kam es in der 
Zillertaler Straße zu einem Trickbetrug.

Zwei bislang Unbekannte Männer klingelten bei der Seniorin und gaben 
sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus. Während einer der Täter 
die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere die 
Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld. Anschließend verließen 
beide nach wenigen Minuten das Wohnhaus.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Nr. 1: Der Mann war schlank, circa 180 cm bis 185 cm groß und hatte 
gelocktes Haar. Er trug einen langen dunklen Mantel, eine blaue 
Jeans, schwarze Schuhe und einen grauen Schal um den Hals.

Nr. 2: Der Tatverdächtige war circa 165 cm bis 170 cm groß, trug 
einen grauen Mantel, eine schwarze Anzughose sowie schwarze Schuhe. 
Zudem hatte der Mann eine auffällige Zahnlücke zwischen den 
Schneidezähnen.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

