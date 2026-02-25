Polizei Wuppertal

POL-W: W Betrüger schlagen zu - Cronenbergerin verliert Bargeld und Schmuck

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (24.02.2026, gegen 09:00 Uhr) kam es in der Zillertaler Straße zu einem Trickbetrug. Zwei bislang Unbekannte Männer klingelten bei der Seniorin und gaben sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus. Während einer der Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere die Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld. Anschließend verließen beide nach wenigen Minuten das Wohnhaus. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Nr. 1: Der Mann war schlank, circa 180 cm bis 185 cm groß und hatte gelocktes Haar. Er trug einen langen dunklen Mantel, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe und einen grauen Schal um den Hals. Nr. 2: Der Tatverdächtige war circa 165 cm bis 170 cm groß, trug einen grauen Mantel, eine schwarze Anzughose sowie schwarze Schuhe. Zudem hatte der Mann eine auffällige Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

