Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrer leicht verletzt, VW Golf Totalschaden

Willebadessen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 35-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag, 3. März, auf der B252 bei Willebadessen Peckelsheim. An seinem Auto aber entstand Totalschaden.

Der 35-Jährige befuhr mit seinem schwarzen VW Golf die B252 von Warburg kommend in Fahrtrichtung Peckelsheim. Gegen 7.30 Uhr kam er zwischen dem Gut Alfredshöhe und Peckelsheim aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen die Schutzplanke und im weiteren Verlauf mit dem Heck gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam auf der Schutzplanke zum Stehen.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW Golf entstand wirtschaftlichen Totalschaden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, während der Bergung musste die Strecke kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

