POL-HX: Zahl der Straftaten 2025 um mehr als elf Prozent gesunken / Kreispolizeibehörde Höxter stellt Kriminalstatistik für 2025 vor

Kreispolizeibehörde Höxter stellt Kriminalstatistik für 2025 vor

Kreis Höxter

Die Kreispolizeibehörde Höxter hat in Höxter die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt. Die Zahl der Straftaten ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als elf Prozent zurückgegangen. Mit insgesamt 6.057 registrierten Straftaten und einer Aufklärungsquote von 62,75 Prozent zählt der Kreis weiterhin zu den sichersten Regionen in Nordrhein-Westfalen.

Landrat Michael Stickeln betonte bei der Vorstellung, Kriminalität sei zwar grundsätzlich ein unerfreuliches Thema, die aktuellen Zahlen gäben aber "einen Grund zur Freude". Der deutliche Rückgang der Gesamtzahl der Straftaten und die hohe Aufklärungsquote zeigten, dass die Menschen im Kreis Höxter in einer sicheren Region leben. "Jede verhinderte oder aufgeklärte Tat sei ein Gewinn für die Gemeinschaft", so Stickeln.

Polizeidirektor Karsten Koutsky, Abteilungsleiter Polizei, hob die Arbeit der Direktion Kriminalität sowie der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz hervor. Die ländliche Struktur im Kreis Höxter sei ein Vorteil: Man kenne sich und achte aufeinander, Straftäter hätten es dadurch schwerer als in der Anonymität der Großstadt. Einen wichtigen Beitrag leiste zudem die Präventionsarbeit - etwa Kampagnen wie dem Fakeshop-Finder in Kooperation mit der Verbraucherzentrale und Aufklärungsmaterial gegen Telefonbetrug in allen Apotheken des Kreises.

Die Detailzahlen stellte Kriminaloberrat Daniel Vogel, Leiter der Direktion Kriminalität, vor. Insgesamt 6.057 Straftaten bedeuten 763 Fälle weniger als im Vorjahr; 3.801 Delikte konnten aufgeklärt werden, 2.936 Tatverdächtige wurden ermittelt.

Besonders positiv ist der Rückgang der Rauschgiftdelikte: Die Fallzahlen sanken von 296 auf 186 und damit um rund 37 Prozent. Die Eigentumskriminalität ging insgesamt um knapp 19 Prozent zurück, während die Kraftfahrzeugdiebstähle von 18 auf 41 Fälle stiegen - aber auf weiterhin niedrigem Niveau liegen, wie Vogel betonte. Diese Entwicklung nehme man sehr ernst und passe die Ermittlungsansätze entsprechend an.

Ein wichtiges Maß für die Sicherheitslage ist die Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ), also die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner. Hier liegt der Kreis Höxter mit 4.350 deutlich unter dem Durchschnitt von Ostwestfalen-Lippe (5.484) und dem Landesdurchschnitt in NRW (7.524). Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote von 61,33 auf 62,75 Prozent, was Platz zwei in ganz NRW bedeutet.

Für Stickeln und Koutsky ist das ein klares Zeichen, dass Prävention, Präsenz und die enge Zusammenarbeit von Polizei, Behörden und Bevölkerung wirken - und dafür sorgen, dass im Kreis Höxter weiterhin gut und sicher gelebt werden kann.

Die ausführliche Kriminalitätsstatistik ist unter diesem Link zu finden: https://hoexter.polizei.nrw/PKS_2025

