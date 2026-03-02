Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aufatmen in Bad Driburg: Notorischer Dieb in Haftanstalt

Bad Driburg (ots)

Er hatte sich in der Bad Driburger Innenstadt in den letzten Monaten einen unrühmlichen Ruf erarbeitet. Fast täglich, manchmal sogar mehrmals am Tag, fiel im Innenstadtbereich ein 33-Jähriger unangenehm auf, indem er Diebstähle in Einkaufsmärkten beging, alkoholisiert in der Fußgängerzone unterwegs war und auch vor Beleidigungen oder kleineren Gewaltdelikten nicht zurückschreckte. Die Liste seiner Vergehen wurde immer länger. Unzählige Polizeieinsätze mit vorübergehenden Ingewahrsamnahmen und Hausverbote in so ziemlich allen Einkaufsmärkten der Stadt schreckten ihn nicht ab.

Jetzt aber dürfen Bevölkerung und vor allem Geschäftsinhaber aufatmen: Die Justiz hat diesem Treiben vorerst ein Ende gesetzt. Als Ergebnis aus einem von mehreren anhängigen Strafverfahren wurde gegen den 33-Jährigen eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verhängt.

Weil er zum Haftantrittstermin nicht erschien, machte sich die Polizei nochmal auf den Weg und wurde schnell tätig. Sie griff den Gesuchten im Stadtgebiet an einem seiner bekannten Aufenthaltsorte auf. So klickten die Handschellen, der 33-Jährige wurde von Polizeibeamten zur Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne verbracht, wo er seine reguläre Haftstrafe verbüßen wird.

Weitere Strafverfahren gegen ihn laufen im Hintergrund weiter und können zusätzliche Auswirkungen auf die Dauer seiner nun angetretenen Haft haben. /nig

