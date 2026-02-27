PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ford landet im Straßengraben

Warburg (ots)

Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Warburg und Ossendorf ist am Freitag, 27. Februar, eine 23-Jährige leicht verletzt worden.

Sie fuhr gegen 9.10 Uhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta auf der B7 von Warburg kommend in Fahrtrichtung Ossendorf. Dort kam sie aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und stieß gegen einen Baum.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 23-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Die B7 wurde während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis etwa 10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

