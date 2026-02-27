Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ford landet im Straßengraben

Warburg (ots)

Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Warburg und Ossendorf ist am Freitag, 27. Februar, eine 23-Jährige leicht verletzt worden.

Sie fuhr gegen 9.10 Uhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta auf der B7 von Warburg kommend in Fahrtrichtung Ossendorf. Dort kam sie aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und stieß gegen einen Baum.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 23-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Die B7 wurde während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis etwa 10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell