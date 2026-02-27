Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt - Polizei warnt

Warburg (ots)

Seit einigen Wochen kommt es im Kreis Höxter wieder vermehrt zu Taschendiebstählen. Die Polizei appelliert deshalb an die Bevölkerung: Bleiben Sie aufmerksam, auch in Einkaufsmärkten.

Zuletzt wurde am Donnerstag, 26. Februar, eine 90-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt an der Hauptstraße in Warburg bestohlen. Gegen 11 Uhr entwendete man ihr unbemerkt die Geldbörse samt Inhalt. Neben einer dreistelligen Summe Bargeld befanden sich auch verschiedene Karten in dem Portemonnaie.

Auch in den Wochen davor wurden aus dem ganzen Kreisgebiet mehrere Taschendiebstähle bei der Polizei angezeigt, die sich in Supermärkten und Discountern ereignet haben.

Daher warnt die Polizei: Offene Handtaschen, sichtbare Portemonnaies oder abgestellte Taschen kommen Dieben gerade recht. Sie nutzen dabei unbeobachtete Momente. "Häufig reicht eine kleine Ablenkung, ein Anrempeln oder kurzes Ansprechen: Ein unbemerkter Griff, schon ist die Geldbörse weg", erklärt Albert Ecke. Fachberater für Kriminalprävention bei der Polizei in Höxter.

Vor allem bei Menschenansammlungen, auf Märkten und beim Einkauf kommt es immer wieder zu Taschendiebstählen. Häufig bleiben diese Taten unaufgeklärt, da viele Opfer die fehlende Geldbörse erst beim Bezahlen an der Kasse bemerken.

Kriminalhauptkommissar Albert Ecke rät dazu: "Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit und behalten Sie ihre Taschen und Wertgegenstände gut im Blick". Weitere Tipps und Hinweise gibt es bei der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Höxter, Telefon 05271/962-1351 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell