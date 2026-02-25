PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Montag, 23. Februar 2026, stellte eine 28-Jährige in Höxter ihren schwarzen Audi A1 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Zur Lüre ab. Sie hatte gegen 14.10 Uhr eingeparkt und kehrte gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück. Dabei wurde sie von einem Passanten darauf hingewiesen, dass ihr Fahrzeug durch einen Unbekannten beschädigt wurde.

Ein unbekannter Fahrer habe rechts neben ihr mit einem Fahrzeug eingeparkt, die Autotür geöffnet und sei dabei gegen die Beifahrertür des Audi gestoßen. Anschließend schloss der unbekannte Mann seine Autotür wieder und fuhr weg. Hierdurch wurde die Beifahrertür des Audi A1 beschädigt, der Schaden geht in den vierstelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271 / 962-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

