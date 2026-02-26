Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Seniorin übersieht beim Abbiegen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Mittwochnachmittag, 25.02.2026, kam es auf der B 64 zwischen Höxter und Godelheim im Bereich der Einmündung Freizeitsee zu einem Verkehrsunfall.

Eine 85-Jährige wollte gegen 16 Uhr mit ihrem schwarzen Mercedes auf die B 64 nach rechts in Richtung Höxter einbiegen und übersah einen aus Richtung Godelheim kommenden Ford. Der 26-jährige Fahrer des weißen Ford Focus versuchte noch auszuweichen, prallte dennoch gegen den Mercedes. Durch den Aufprall schleuderte der Ford noch auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden LKW.

Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Nach ersten Hinweisen soll es sich um einen weißen LKW mit niederländischem Kennzeichen gehandelt haben.

Die 85-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, der entstandene Sachschaden liegt insgesamt im fünfstelligen Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise von Zeugen, insbesondere zum unbekannten LKW, unter Telefon 05271/962-0.

