POL-HX: 27-Jährige kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum
Warburg (ots)
Am Mittwochvormittag, 25.02.2026, befuhr eine 27-Jährige die K15 von Hohenwepel in Fahrtrichtung Dössel. Gegen 11.05 Uhr geriet sie mit ihrem schwarzen Skoda Fabia in einer Linkskurve ins Schleudern. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Front des Pkw komplett eingedrückt, der Skoda musste abgeschleppt werden.
Die Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Auto befreien und wurde anschließend leicht verletzt zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell