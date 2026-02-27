Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegenverkehr beim Überholen gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Nieheim (ots)

Zu einer gefährlichen Verkehrssituation durch riskantes Überholen kam es am Mittwoch, 25.02.2026, auf der B 252 bei Nieheim. Unter anderem musste ein entgegenkommender Sattelzug ausweichen, um eine schwere Kollision zu vermeiden. Dennoch endete das Überholmanöver mit einem Zusammenstoß mit Sach-schaden.

Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 26-Jähriger in einem schwarzen VW Arteon mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Steinheim. Dabei überholte er in Höhe Nieheim mehrere Fahrzeuge. Als ihm auf der Gegenspur ein blauer 40-Tonner LKW entgegenkam, wollte der 26-Jährige zwischen einem blauen LKW und einem weißen Betonmischer wieder einscheren. Dabei stieß er seitlich gegen den Betonmischer. Der entgegenkommende Sattelzug musste stark abbremsen und auf den Seitenstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern.

An dem VW und dem Betonmischer entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, Personen wurden nicht verletzt.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde vor Ort nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet zur weiteren Klärung des Unfallhergangs um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271/962-0. Insbesondere die Fahrer der beiden blauen LKW, die ihre Fahrt anschließend fortsetzten, sollten sich bei der Polizei melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell