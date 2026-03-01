PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt Steinheim - Vinsebeck, Auf der Stiegel, 28.02.2026, 16.45 Uhr.

Steinheim (ots)

Ein 47-jähriger Mann aus Vinsebeck befuhr die Straße Am Stiegel in Vinsebeck mit einem nicht zugelassenen Leichtkraftrad. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er mit dem Leichtkraftrad. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Zum Unfallzeitpunkt trug der Fahrer keinen Helm.

Me.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

