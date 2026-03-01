POL-HX: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt Steinheim - Vinsebeck, Auf der Stiegel, 28.02.2026, 16.45 Uhr.
Steinheim (ots)
Ein 47-jähriger Mann aus Vinsebeck befuhr die Straße Am Stiegel in Vinsebeck mit einem nicht zugelassenen Leichtkraftrad. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er mit dem Leichtkraftrad. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Zum Unfallzeitpunkt trug der Fahrer keinen Helm.
Me.
