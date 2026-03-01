POL-HX: Fußgängerin von PKW angefahren Höxter, Westerbachstraße
Traubenstarße, 28.02.2026, 19.15 Uhr.
Höxter (ots)
Beim Abbiegen von der Westerbachstraße in die Traubenstraße übersieht der aus Höxter stammende 59-jährige Fahrer eines silbernen VW Fox eine 53-jährige Frau aus Höxter, welche die Traubenstraße zu Fuß überquert. Die Frau wird durch den PKW erfasst und verletzt. Sie muss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Me.
