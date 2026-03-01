PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgängerin von PKW angefahren Höxter, Westerbachstraße
Traubenstarße, 28.02.2026, 19.15 Uhr.

Höxter (ots)

Beim Abbiegen von der Westerbachstraße in die Traubenstraße übersieht der aus Höxter stammende 59-jährige Fahrer eines silbernen VW Fox eine 53-jährige Frau aus Höxter, welche die Traubenstraße zu Fuß überquert. Die Frau wird durch den PKW erfasst und verletzt. Sie muss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Me.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren