Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unter Drogen am Steuer Gegenverkehr gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Durch eine unsichere Fahrweise fiel ein 25-Jähriger im Stadtverkehr von Höxter auf. Er war mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Drogen stand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Montag, 2. März, wurde der Polizei gegen 16 Uhr ein VW Polo gemeldet, der im Stadtgebiet Höxter auf der B 64 in Schlangenlinie unterwegs sei und auch über die Mittellinie fuhr. Unter anderem habe ein entgegenkommendes Taxi stark abbremsen und ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An der Lütmarser Straße konnte der Wagen durch eine Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen werden.

Bei der Überprüfung des Fahrers schlugen Drogenvortests positiv auf mehrere Substanzen an, außerdem zeigte der 25-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.

Das Ermittlungsverfahren gegen den 25-Jährigen, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, läuft noch weiter. Dazu bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, denen den VW Polo zur fraglichen Zeit aufgefallen ist. Insbesondere der Fahrer des erwähnten Taxis wird gebeten, sich bei der Polizei unter 05271/962-0 zu melden.

