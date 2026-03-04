PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefahr durch Glasscherben auf der Fahrbahn

Beverungen (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt in Beverungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Unbekannte hatten am Freitag, 27. Februar, gegen 20.30 Uhr im Umfeld einer Schule an der Birkenstraße Flaschen auf die Fahrbahn geworfen und zerstört, so dass Glasscherben auf der gesamten Fahrbahn lagen.

Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand anscheinend nicht. Die verständigte Polizei räumte die Scherben mit eigenen Mitteln beiseite. Zur fraglichen Zeit sollen sich dort mehrere Jugendliche aufgehalten haben, die im Rahmen der weiteren Fahndung allerdings nicht angetroffen werden konnten. Um Hinweise bittet die Polizei unter 05271/962-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

