Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots)

Am Freitagnachmittag (6. März 2026, 15:30 -18:00 Uhr) ist es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 37-jähriger Fahrzeugführerin aus Höxter hatte den schwarzen PKW Audi A6 auf dem Parkplatz eines Zahnarztes an der Corbiestraße 25 abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Eine Zeugin gab an, dass die Schäden vermutlich durch einen silbernen Opel Zafira aus Höxter verursacht wurden. Dieser verließ die Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Sollten weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben, so werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271 9620) zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren