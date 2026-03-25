LPI-SHL: Auto beim Fahrstreifenwechsel übersehen
Suhl (ots)
Zwei Autofahrer fuhren Dienstagnachmittag auf der zweispurigen Friedrich-König-Straße in Suhl in Fahrtrichtung Schleusinger Straße. Beim Fahrstreifenwechsel nach rechts übersah ein 84-jähriger Autofahrer den neben ihm fahrenden Pkw eines 51-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.
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