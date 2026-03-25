LPI-SHL: Auto beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Meiningen (ots) - Zeugen meldeten der Polizei am frühen Dienstagabend einen Mann mit einem Messer in der Hand vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Leipziger Straße in Meiningen. Er bedrohte einen an ihm vorbeilaufenden 27-Jährigen und begab sich anschließend in eine Wohnung des Hauses. Dank der Personenbeschreibung konnte der Täter identifiziert und in einer Wohnung lokalisiert werden. Die Polizisten drangen in die Räumlichkeiten ein und sicherten den stark ...

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