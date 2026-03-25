PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Wohnhaus

Asbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (25.03.2026) in einem Wohnhaus in der Schmalkalder Straße in Asbach. Drei Personen im Alter von 23, 24 und 58 Jahren wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet und wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 120.000 Euro geschätzt. Die Suhler Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren