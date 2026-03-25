LPI-SHL: Brand im Wohnhaus
Asbach (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (25.03.2026) in einem Wohnhaus in der Schmalkalder Straße in Asbach. Drei Personen im Alter von 23, 24 und 58 Jahren wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet und wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 120.000 Euro geschätzt. Die Suhler Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.
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