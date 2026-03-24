Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel prallen zusammen

Gerhardtsgereuth (ots)

Montag gegen 13:50 Uhr fuhr ein 81-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Gerhardtsgereuth und Schleusingen. Ein einer Rechtskurve kam im ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Es kam beim aneinander Vorbeifahren zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln der Fahrzeuge. Ohne anzuhalten, setzte der Verursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Auto des 81-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizisten fanden an der Unfallstelle die Schale eines Außenspiegels von einem vermutlich an dem Unfall beteiligten schwarzen Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0072814/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

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