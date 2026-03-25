LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Personen aus brennendem Haus gerettet"

Waffenrod/Hinterrod (ots) - Der 20-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr Montagmorgen auf der Straße zwischen Einsiedel und Waffenrod/Hinterrod. In einer scharfen Kurve geriet das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache ins Wanken und kippte in der Folge auf die Fahrerseite. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Bis zur Beseitigung der auf dem Anhänger geladenen Silage von und neben der Fahrbahn sowie der Bergung des Lkw durch einen Abschleppdienst musste die ...

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