LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Personen aus brennendem Haus gerettet"
Barchfeld (ots)
Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab, dass der Brand, der Montagnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Nürnberger Straße in Barchfeld ausgebrochen war, durch einen technischen Defekt verursacht wurde. An dem Haus entstand Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt.
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