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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In der Kurve umgekippt

Waffenrod/Hinterrod (ots)

Der 20-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr Montagmorgen auf der Straße zwischen Einsiedel und Waffenrod/Hinterrod. In einer scharfen Kurve geriet das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache ins Wanken und kippte in der Folge auf die Fahrerseite. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Bis zur Beseitigung der auf dem Anhänger geladenen Silage von und neben der Fahrbahn sowie der Bergung des Lkw durch einen Abschleppdienst musste die Straße mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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