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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stark alkoholisiert unterwegs

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagnachmittag einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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