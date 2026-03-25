LPI-SHL: Stark alkoholisiert unterwegs
Bad Salzungen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagnachmittag einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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