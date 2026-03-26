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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewächshaus abgebrannt

Exdorf (ots)

Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr brannte ein Gewächshaus in der Schulstraße in Exdorf (Grabfeld). Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es durch unbekannte Täter in Brand gesteckt wurde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Gewächshaus wurde durch das Feuer vollständig zerstört und ein angrenzendes Carport beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0074483/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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