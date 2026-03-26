Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pakete bekommen, aber nicht bestellt

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter bestellten bei einem Shop im Internet zwei Pakete im Gesamtwert von 200 Euro auf den Namen einer Seniorin und an ihre Wohnanschrift in Zella-Mehlis. Wie die Täter an die Daten der Frau gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Rücksprache mit dem Shop werden bei Rücksendung der Waren keine Zahlungen fällig, sodass bislang kein Schaden entstand. Seien Sie wachsam und überprüfen Sie den Inhalt Ihrer Paketsendungen zeitnah, um Fehler oder falsche Bestellungen rechtzeitig festzustellen. Erhalten Sie wie in diesem Fall Waren, die Sie nicht bestellt haben, wenden Sie sich an den Verkäufer oder die Polizei unter der Rufnummer 110.

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