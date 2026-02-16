PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall mit tragischem Ende

Steinbach-Hallenberg (ots)

Tragisch endete ein Brandfall Freitagnachmittag in der Unterschönauer Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg. Die Feuerwehr wurde wegen eines Wohnungsbrandes informiert. Schnell stellte sich heraus, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit vergessenes Essen auf dem Herd zum Feuer führte. Für den 71-jährigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb er. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Brandfall.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

