LPI-SHL: Brandfall mit tragischem Ende
Steinbach-Hallenberg (ots)
Tragisch endete ein Brandfall Freitagnachmittag in der Unterschönauer Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg. Die Feuerwehr wurde wegen eines Wohnungsbrandes informiert. Schnell stellte sich heraus, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit vergessenes Essen auf dem Herd zum Feuer führte. Für den 71-jährigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb er. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Brandfall.
