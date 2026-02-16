LPI-SHL: Auto besprüht
Schmalkalden (ots)
Ein Unbekannter besprühte in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag einen weißen Skoda, der in der Allendestraße in Schmalkalden geparkt war, mit einem unleserlichen Graffiti. Ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0039632/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
