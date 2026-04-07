Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch auf Firmengelände in Gartlage - Polizei nimmt vier Tatverdächtige nach Fahndung fest - Polizeihubschrauber im Einsatz

Osnabrück (ots)

Am Ostersonntag gegen 23:00 Uhr kam es im Osnabrücker Stadtteil Gartlage zu einem versuchten Einbruchdiebstahl auf einem Firmengelände.

Ein Zeuge meldete der Polizei sechs verdächtige Personen, die sich unbefugt auf dem umzäunten Gelände aufhielten. Aufgrund dieser Mitteilung wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Die eingesetzten Kräfte leiteten Fahndungsmaßnahmen ein und umstellten das Gelände weiträumig.

Im Verlauf des Einsatzes konnten zunächst zwei Personen festgestellt werden, die das Gelände verlassen wollten. Diese wurden vorläufig festgenommen. Kurz darauf versuchten zwei weitere Tatverdächtige, das Gelände in Richtung Bohmter Straße fußläufig zu verlassen. Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten die Flüchtigen auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Verbrauchermarktes stellen und ebenfalls vorläufig festnehmen. Eine anschließende Absuche des Firmengeländes sowie der näheren Umgebung führte nicht zum Antreffen weiterer tatverdächtiger Personen.

Zur Unterstützung der Maßnahmen war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb es bei einem Versuch. Hinweise auf Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die vier festgenommenen Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Im weiteren Verlauf wurden sie nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen in Freiheit entlassen.

Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Tatbeteiligten sowie zum Tatablauf, dauern an. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die im Bereich Gartlage zur genannten Zeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327-2215 zu melden.

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