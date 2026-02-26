Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind beim Ausparken angefahren - 9-Jähriger verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Güstrower Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 9-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 36-jähriger deutscher Fahrzeugführer, mit seinem PKW aus einer Parklücke auszuparken. Dabei erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache das Kind. Der 9-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein vor Ort eingesetzter Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung. Eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nach derzeitigen Informationen nicht erforderlich. Der Junge konnte anschließend gemeinsam mit seiner Mutter seinen Weg fortsetzen.

Die Polizei prüft, ob der Autofahrer zum Unfallzeitpunkt durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sei und das Kind nicht wahrgenommen habe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf Parkplätzen aufgrund des regen Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs besondere Vorsicht geboten ist. Fahrzeugführer sollten ihre Fahrweise den Sichtverhältnissen anpassen und insbesondere auf Kinder achten, da diese aufgrund ihrer Größe leicht übersehen werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell