PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind beim Ausparken angefahren - 9-Jähriger verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Güstrower Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 9-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 36-jähriger deutscher Fahrzeugführer, mit seinem PKW aus einer Parklücke auszuparken. Dabei erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache das Kind. Der 9-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein vor Ort eingesetzter Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung. Eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nach derzeitigen Informationen nicht erforderlich. Der Junge konnte anschließend gemeinsam mit seiner Mutter seinen Weg fortsetzen.

Die Polizei prüft, ob der Autofahrer zum Unfallzeitpunkt durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sei und das Kind nicht wahrgenommen habe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf Parkplätzen aufgrund des regen Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs besondere Vorsicht geboten ist. Fahrzeugführer sollten ihre Fahrweise den Sichtverhältnissen anpassen und insbesondere auf Kinder achten, da diese aufgrund ihrer Größe leicht übersehen werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 08:40

    POL-HRO: 17-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Crivitz (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B392 bei Crivitz ist gestern Mittag ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades (Supermoto 125) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 13:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die B392 aus Richtung Crivitz kommend in Richtung Wessin. An der späteren Unfallstelle soll er auf den vorausfahrenden BMW aufgefahren sein, welcher ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:53

    POL-HRO: Ermittlungen nach Zeugenhinweis am Hauptbahnhof Schwerin

    Schwerin, Amt Grabow (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten am Schweriner Hauptbahnhof eingeleitet. Ein Zeuge wandte sich am Montag, d. 23.02.2026, gegen 20:25 Uhr an die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Schwerin, nachdem er in den Räumlichkeiten einer Bahnhofstoilette eine pulverförmige Substanz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren