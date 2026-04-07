Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntag 17:00 Uhr bis Montag 02:00 Uhr, kam es im nördlichen Bereich der Menslager Straße in Quakenbrück zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren des Objektes durchsuchten sie gezielt mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

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