Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Seit Ende Dezember vermisst - Suche nach Andreas W. erfolgreich - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Osnabrück (ots)

Der seit dem 29.12.2025 vermisste 24-jährige Andres W. aus Osnabrück ist am Samstag durch Polizeikräfte in der Tannenburgstraße wohlbehalten angetroffen worden. Zuvor hatte eine Passantin den Mann in einem Supermarkt erkannt und umgehend die Polizei informiert.

"Unser ausdrücklicher Dank gilt der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise", so Jannis Gervelmeyer, Pressesprecher der Polizeiinspektion Osnabrück.

Seit dem Verschwinden des 24-Jährigen waren über ein Dutzend Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort gemeldet worden, deren Überprüfungen zunächst ohne Ergebnis blieben. Am Samstag führte schließlich der entscheidende Hinweis zum Auffinden des Vermissten.

In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, alle im Zuge der Vermisstensuche veröffentlichten Fotos aus sozialen Netzwerken und sonstigen Veröffentlichungen zu entfernen.

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