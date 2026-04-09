Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Hochwertiges Motorrad gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Bad Iburg ein hochwertiges Motorrad gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Falles beitragen können.

Nach bisherigen Ermittlungen kann der Tatzeitraum von Mittwoch (23 Uhr) bis Donnerstag (9.20 Uhr) eingegrenzt werden. Der oder die Täter entwendete(n) das Motorrad (Kawasaki/J, Ninja 650) vom Hof eines Mehrfamilienhauses an der Münsterstraße. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Zeit verdächtige Personen beobachtet haben oder Aussagen zum Verbleib des Motorrads machen können: Telefon 05401/8316-0 oder 05403/79669-0.

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