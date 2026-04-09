Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Außenstelle der Handwerkskammer

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwoch dem 1. April ca. 14:00 Uhr und Dienstag den 7. April gegen 06:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Außenstelle der Handwerkskammer Osnabrück in der Kiebitzheide.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten im inneren des Gebäudes gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum entstandenen Sachschaden oder zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Beobachtungen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

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