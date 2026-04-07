Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Graffiti in Emmelshausen

Koblenz (ots)

Zwischen dem 27.03.2026 und dem 01.04.2026 kam es in Emmelshausen in der Henchenstraße, Ecke Trift, zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Erdgasverteilerhaus. Bislang unbekannte Täter besprühten die Tür des Gebäudes mit einem Hakenkreuz und der Zahlenfolge "1162". Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizeiinspektion Boppard hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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