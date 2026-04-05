POL-PDKO: Polizeikontrollen auf der Osterkirmes in Neuwied

Neuwied (ots) - Durch einen Wanderer wird über Notruf mitgeteilt, dass dieser sich an der Wied bei Neuwied-Irlich befinde und er am gegenüberliegenden Flussufer eine hilflose Person festgestellt habe. Man wisse nicht, wie der Person dort hingelangt sei, da es sich um äußerst unwegsames Gelände handele. Es kommt zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein Polizeibeamter kann sich in der Folge auf der ...

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