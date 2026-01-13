PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKH: Zwei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit - eine Person leicht verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, 13.01.2026, kam es gegen 18:15 Uhr an der unfallträchtigen Einmündung Königsgartenstraße / Schlossgartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot 5008 von der Königsgartenstraße nach rechts in die Schlossgartenstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 57-jährige mit ihrem Seat Leon die Schlossgartenstraße aus der Ortsmitte kommend in Richtung Feilbingert. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Seat Leon wurde leicht verletzt, konnte nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort jedoch wieder entlassen werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, sodass der Verkehr zeitweise durch Polizeikräfte geregelt werden musste.

Auf Grund abweichender Schilderungen zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

