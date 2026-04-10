Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Keine Stunde nach Urteilsspruch erneut straffällig - 27-Jähriger Ladendieb in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein 27-jähriger Mann in der Osnabrücker Innenstadt erneut strafrechtlich in Erscheinung getreten - nur kurze Zeit nach einem gegen ihn ergangenen Urteil. Zunächst hatte ein Mitarbeiter einer Drogerie den Mann gegen Mittag dabei beobachtet, wie dieser trotz bestehenden Hausverbots die Filiale betrat. Zudem wurde er als Tatverdächtiger zweier Ladendiebstähle in den vergangenen Tagen wiedererkannt. Noch am selben Tag wurde gegen den 27-Jährigen ein beschleunigtes Verfahren vor dem Amtsgericht Osnabrück durchgeführt - Urteil: Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung. Das Urteil wäre erst in einer Woche rechtskräftig.

Gerade einmal 30 Minuten nach dem Urteilsspruch schlug der Ladendieb in einer Parfümerie an der Großen Straße erneut zu. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der frisch Verurteilte Parfüm im Wert von rund 480 Euro. Eine Mitarbeiterin hatte die Tat beobachtet und versuchte, den dreisten Mann durch Rufe und Nachlaufen aufzuhalten. Im Rahmen einer Fahndung wurde der 27-Jährige im Bereich des Hauptbahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen. Während seiner Flucht verlor er Betäubungsmittel, die durch die eingesetzten Beamten sichergestellt wurden. Am heutigen Freitag erfolgte eine erneute Vorführung vor einem Haftrichter. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an. Dieses Mal saß der Mann 30 Minuten nach dem Urteil in einem Streifenwagen auf dem Weg zur JVA.

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