Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Brand an Bushaltestellenhäuschen - Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung - Hinweise gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr wurden Polizei und Einsatzkräfte zu einem Brand an einem Bushaltestellenhäuschen an der Osnabrücker Straße / Ecke Kloster-Oeseder-Weg gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor mitgeteilt, dass das aus Holz bestehende Häuschen in Brand geraten war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch den Meldenden eigenständig gelöscht worden. Personen wurden nicht verletzt. Das Bushaltestellenhäuschen wurde durch den Brand jedoch beschädigt.

Bereits am 04. April kam es an derselben Örtlichkeit gegen 03:15 Uhr zu einem Brand an dem gleichen Bushaltestellenhäuschen. Vor dem Hintergrund dieses erneuten Vorfalls und der Gesamtumstände hat die Polizei Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu den genannten Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Osnabrücker Straße / Ecke Kloster-Oeseder-Weg beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 bei der Polizei in Dissen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell