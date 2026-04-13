Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mann tritt gegen Fahrzeuge in der Innenstadt - Tatverdächtiger nach Fahndung angetroffen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei durch aufmerksame Zeugen darüber informiert, dass sich eine Person im Bereich der Straße Große Domsfreiheit aufhielt, gegen geparkte Pkw und E-Scooter trat und dabei lautstark herumschrie.

Die Zeugen lieferten eine Beschreibung des Tatverdächtigen, woraufhin umgehend eine Fahndung eingeleitet wurde. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann auf den die Beschreibung zutraf im Bereich der Hasestraße antreffen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass an mindestens zwei Pkw sowie E-Scootern Beschädigungen verursacht wurden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum Ablauf dauern an.

Angaben zur Höhe der entstandenen Sachschäden können derzeit nicht gemacht werden.

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