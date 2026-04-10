Landespolizeiamt

POL-SH: ROADPOL-Woche "Speed" mit verstärkten Kontrollen steht bevor (mit Gelegenheit zur Berichterstattung)

Kiel (ots)

In der kommenden Woche wird in Schleswig-Holstein, Deutschland und europaweit geblitzt und kontrolliert. Die Landespolizei Schleswig-Holstein beteiligt sich an der koordinierten Kontrollwoche zum Thema "Speed". Vom 13.04.2026 bis zum 19.04.2026 setzt die Landespolizei einen Schwerpunkt auf die Überwachung von Geschwindigkeit und Aggressionsdelikten im Straßenverkehr.

Von Montag bis Sonntag führen die Polizeidirektionen des Landes verstärkte Verkehrskontrollen durch. Die Überwachung erfolgt durch den Einsatz von Videofahrzeugen, mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen.

Für Medienvertreter besteht die Möglichkeit eine Kontrollstelle in Heide am 13.4.26 um 12.00 Uhr zu besuchen. Eine Anmeldung dazu bitte bis montagfrüh 09.00 Uhr an die Pressestelle der PD Itzehoe (pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de) senden.

Die örtlichen Schwerpunkte liegen in Bereichen, in denen Personen in besonderer Weise geschützt werden müssen. Das sind zum Beispiel Bereiche vor Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern. Sowie Seniorenheime, Fußgängerüberwege und Bushaltestellen. Auch Baustellen oder andere Bereiche, in denen aufgrund von Gefahrensituationen Geschwindigkeitsreduzierungen durch die Verkehrsbehörde angeordnet worden sind, werden verstärkt überwacht.

Dabei setzt die Landespolizei seit 2016 nicht mehr auf einen singulären Aktionstag im Stil eines "Blitzermarathons". Für die Landespolizei hat es sich bewährt eine Woche lang in der Fläche an verschiedenen unterschiedlichen Stellen zu kontrollieren.

Aggressives Drängeln und Abstandsunterschreitung kann zum Beispiel durch den Einsatz von Videofahrzeugen nachgewiesen werden. Die Landespolizei setzt auf den Kontrolldruck und die damit verbundenen Strafen, aber auch auf Sensibilisierung. Kernbotschaft in den Gesprächen mit Verkehrsteilnehmern: Der eigene Zeitdruck ist keine Entschuldigung für respektloses Verhalten gegenüber den Anderen.

Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit sind bei schweren Verkehrsunfällen eine der Hauptunfallursachen. Die Höhe der Geschwindigkeit entscheidet oftmals über die Schwere der Unfallfolgen. Die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrsüberwachung.

Die europaweit abgestimmten "ROADPOL-Kontrollwochen" werden ergänzend zu den Kontrollen zur allgemeinen Verkehrsüberwachung im täglichen Dienst durchgeführt.

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