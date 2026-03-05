Landespolizeiamt

POL-SH: Medieneinladung GETEX 2026

Kiel (ots)

Die "Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise" (GETEX) wird nach über einjähriger Planungs- und Vorbereitungsphase in Kürze starten. In der Woche vom 16.03.2026 bis zum 19.03.2026 wird mit einem maritimen Fokus der Schutz kritischer Infrastruktur im Verbund in Schleswig-Holstein geübt werden. Medienvertreterinnen und -vertretern wird die Möglichkeit geboten, Teile der Übung zu beobachten.

Die Zusammenarbeit der Polizeien der Länder und des Bundes sowie der Bundeswehr und weiterer Sicherheitsbehörden steht im Fokus der GETEX 2026. In realitätsnahen Szenarien werden Einsatzkräfte, Führungsstäbe und Kommunikationsstrukturen gleichermaßen gefordert werden. Hierbei wird es in verschiedenen Bereichen in ganz Schleswig-Holstein zu Übungsanteilen kommen. Der örtliche Schwerpunkt wird sich dabei im Ostseeraum in und um Heiligenhafen herum befinden.

Die Entscheidung, an ganz unterschiedlichen Orten Teile der Szenarien abzuhalten, ist bewusst getroffen worden. Die Landespolizei Schleswig-Holstein ist auf komplexe Bedrohungslagen aller Art vorbereitet, darunter auch maritime. Die schnelle, abgestimmte und lageangepasste Reaktion im Verbund kann so gezielt im Rahmen der Übung abgebildet werden.

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes, verdeckte Observationsmaßnahmen, strategische Grundsatzentscheidungen oder konkrete Zugriffsmaßnahmen durch einen Verbund an Spezialeinheiten der beteiligten Behörden sind einige Beispiele für Lageszenarien im Rahmen der GETEX-Übung.

Die Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger werden so gering wie möglich gehalten. Viele Teile der Übung werden nicht oder nur kaum öffentlich wahrnehmbar sein. Eine reale Gefährdung von Personen ist dabei selbstverständlich ausgeschlossen. Weitere Informationen zur GETEX 2026 finden sich hier: getex2026.de. Die Website wird laufend aktualisiert.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Da, insbesondere aus einsatztaktischen und Geheimhaltungsgründen, lediglich einige Teile der Übung presseöffentlich sein können, bitten wir um Verständnis, dass es ausschließlich an einem Tag möglich sein wird, Übungsszenarien zu beobachten und Statements zu erhalten. Am Donnerstag, 19.03.2026, wird dies ab 13:15 Uhr in Heiligenhafen möglich sein.

Bitte akkreditieren Sie sich hierfür bis zum 16.03.2026, 15:00 Uhr, mittels des angehängten Formulars beim Vorbereitungsstab GETEX 2026 unter: Kontakt.GETEX2026@polizei.landsh.de Die genauen Daten erhalten Sie nach Akkreditierung.

Zeitlicher Ablauf am 19.03.2026

Bis 13:15 Uhr Eintreffen der Medienvertreterinnen und Vertreter an der Pressesammelstelle

13:45 - 14:45 Uhr Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung von Waffen und Technik der Spezialeinheiten der Landespolizei Schleswig-Holstein

15:00 - 15:15 Uhr Dynamische Darstellung eines Übungsausschnitts unter Beteiligung der Spezialeinheiten der Landespolizei Schleswig-Holstein

15:30 - 16:00 Uhr Pressestatement sowie O-Töne von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, der Bundeswehr, der Bundespolizei und der Landespolizei Schleswig-Holstein.

Hinweise für die Medien:

Nach erfolgreicher Akkreditierung erhalten Sie eine Info-Mail mit den Details der Veranstaltung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass der Zugang zum Sicherheitsbereich ohne gültige Akkreditierung nicht möglich ist. Zudem ist es notwendig, dass ein gültiges Ausweisdokument mitgeführt wird.

