Landespolizeiamt

POL-SH: Presseeinladung: Vorstellung des neuen Dienstausweis für die Landespolizei S-H

Kiel (ots)

Innenministerin Magdalena Finke und der Leiter des Personalmanagements der Landespolizei, Leitender Polizeidirektor Dirk Staack, stellen den neuen Dienstausweis im Scheckkartenformat für die Landespolizei vor. Er wird ab 1.3.2026 den bisherigen Ausweis aus Papier ersetzen.

Zur Vorstellung des neuen Ausweises und der Ausgabe der ersten Exemplare an Mitglieder der Projektgruppe laden wir Medienvertreter herzlich ein.

Donnerstag, 5.2.2026

14.00 Uhr im Foyer des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel

Wir bitten um kurze Anmeldung per Mail (Name + Medium) an die Pressestelle des Landespolizeiamtes unter:

pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell