Landespolizeiamt

POL-SH: Holocaust-Gedenktag: Kranzniederlegung in Kiel (Foto + Zitat)

Kiel (ots)

Um die Erinnerung an Dr. Klara Stier-Somlo wach zu halten und sie zu ehren, haben Vertreter der Landespolizei am Denkmal am 1. Polizeirevier in Kiel heute einen Kranz niedergelegt.

Stephan Nietz, ständiger Vertreter der Landespolizeidirektorin:

"Die Landespolizei gedenkt heute in tiefem Respekt der Wissenschaftlerin Dr. Klara Stier-Somlo. Ihr Schicksal steht stellvertretend für viele weitere, denen gegenüber Polizei in besonderer Weise Verantwortung trägt. Unsere Vergangenheit verpflichtet uns zu einer wachen, kritischen Selbstreflexion und zu einem konsequenten Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und jede Form der Ausgrenzung. Die Erinnerung an ihr Leben mahnt uns, dass Polizei nicht nur Vollzugsorgan ist, sondern auch Wächterin über Recht und Freiheit - und damit verpflichtet, Unrecht zu erkennen, zu benennen und ihm entgegenzutreten." .

Der Hintergrund ergibt sich aus der vorangegangenen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58623/6200106

