POL-SH: Die Vielfalt der Landespolizei Schleswig-Holstein: "110 Wege. Echt coole Jobs"

Mit einer neuen Nachwuchswerbekampagne unter dem Titel "110 Wege. Echt coole Jobs" wirbt die Landespolizei Schleswig-Holstein ab sofort gezielt um Interessierte, die einen zukunftssicheren Beruf mit vielfältigen Möglichkeiten suchen. Die Kampagne wurde heute von Innenministerin Magdalena Finke an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz öffentlich vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Landespolizei Schleswig-Holstein als moderner, attraktiver Arbeitgeber mit verlässlichen Rahmenbedingungen, abwechslungsreichem Arbeitsalltag und sehr guten Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Die Polizei steht nicht nur für Sicherheit und Ordnung, sondern auch für vielfältige Chancen auf eine langfristige, familienfreundliche und krisenfeste berufliche Perspektive.

Die neue Kampagne zeigt die große Bandbreite an Tätigkeiten innerhalb der Landespolizei Schleswig-Holstein - von der Schutzpolizei über die Kriminalpolizei, die Wasserschutzpolizei und Spezialeinheiten bis hin zu Einsatzbereichen in IT, Prävention und Verwaltung. Auf einer eigenen Homepage stellen echte Bedienstete der Landespolizei ihren persönlichen Werdegang und ihren Dienstbereich vor und geben so authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Innenministerin Magdalena Finke: "Die Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte gehört angesichts des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und eines veränderten Arbeitsmarktes zu den zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre. Immer mehr Arbeitgeber konkurrieren um eine kleiner werdende Zahl gut ausgebildeter junger Menschen - auch die Polizei steht in diesem Wettbewerb. Gleichzeitig gehört der Polizeiberuf zu den vielfältigsten und verantwortungsvollsten Tätigkeiten. Wer sich für die Landespolizei entscheidet, wählt einen Beruf der von Verantwortung, Teamarbeit und Engagement lebt. Mit dieser Kampagne möchten wir jungen Menschen zeigen, wie spannend, abwechslungsreich und bedeutend dieser Weg sein kann und sie ermutigen, Teil der Polizeifamilie zu werden."

Die Landespolizei reagiert mit "110 Wege. Echt coole Jobs" auf diese schwierigen Rahmenbedingungen: Die Kampagne macht deutlich, dass es "die eine" Polizei nicht gibt, sondern dass sich viele verschiedene Wege und Spezialisierungen innerhalb der Landespolizei Schleswig-Holstein auftun. Junge Menschen sollen erkennen, dass sie ihre individuellen Stärken und Interessen in ganz unterschiedlichen Bereichen einbringen können - ob im Streifendienst, in der Ermittlungsarbeit, bei Spezialeinheiten oder in hochspezialisierten Funktionen.

Die Landespolizeidirektorin Dr. Maren Freyher unterstreicht diese Vielfältigkeit: "Unsere Landespolizei trägt einen bedeutenden Teil für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats bei. Die Bediensteten der Landespolizei Schleswig-Holstein sorgen Tag für Tag dafür, dass Menschen in Schleswig-Holstein sicher leben können, schützen Veranstaltungen, ermitteln Straftaten und sind in Krisenlagen rund um die Uhr ansprechbar - sowohl sichtbar in Uniform, als auch im Hintergrund in Büros und Laboren, in eigenen KFZ-Werkstätten oder der IT. Die Nachwuchskampagne macht deutlich, dass alle Bediensteten und alle Bereiche unserer Landespolizei als Einheit die verantwortungsvollen Aufgaben ausführen und in der Gesamtheit die Landespolizei ergeben."

Interessierte finden alle Informationen zur Kampagne "110 Wege. Echt coole Jobs" sowie zu Einstiegswegen, den Anforderungen und dem Bewerbungsverfahren gebündelt online: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/kampagne/110-Wege

