POL-SH: "110 Wege. Echt coole Jobs" Innenministerin stellt Nachwuchswerbekampagne der Landespolizei Schleswig-Holstein vor

Kiel (ots)

Medizinische Fachangestellte im ärztlichen Dienst? Ermittlungen nach Einbrüchen führen? Streife fahren zu Wasser und an Land? Studium oder Ausbildung? Verbeamtung oder Tarif?

Die Landespolizei Schleswig-Holstein stellt ihre neue Nachwuchswerbekampagne "110 Wege. Echt coole Jobs" vor. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen, neben der Attraktivität der Landespolizei als Arbeitgeber, die große Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten innerhalb der Landespolizei Schleswig-Holstein. "Die eine" Polizei gibt es nicht: Die Landespolizei Schleswig-Holstein bietet viel mehr.

Die Innenministerin des Landes Schleswig-Holsteins, Magdalena Finke, wird am 26.01.2026, unter Anwesenheit der Landespolizeidirektorin, Dr. Maren Freyher, den offiziellen Startschuss zur Kampagne geben. Darüber hinaus nehmen Polizeibedienstete aus ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Landespolizei teil, welche die Bandbreite polizeilicher Aufgaben anschaulich machen werden.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen: Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) Altenholz, Rehmkamp 10, 24161 Altenholz 26.01.2026, 13:00 Uhr.

Um vorherige Anmeldung per E-Mail an pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de wird gebeten.

