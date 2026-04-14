Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Landkreis Osnabrück: Zahlreiche Bushaltestellen mutwillig zerstört - Polizei ermittelt drei junge Männer

Osnabrück (ots)

Anstatt sich auszuruhen und sich für den neuen Tag auszuschlafen, haben drei 22-Jährige die Nacht von Montag auf Dienstag genutzt, um zahlreiche Bushaltestellen in Georgsmarienhütte, Hilter und Hagen am Teutoburger Wald erheblich zu beschädigen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hat das Trio mindestens neun Bushaltestellen in den drei genannten Gemeinden mit einem Kleinkalibergwehr aus einem Pkw heraus beschossen. Dabei wurden die jeweiligen Verglasungen der Haltestellen zerstört. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die drei jungen Männer ausfindig gemacht werden.

Den ersten Einschätzungen zufolge dürfte sich die Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen dauern an. Dabei wird geprüft, ob noch weitere Bushaltestellen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

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